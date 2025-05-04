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ترامب: الهدف وراء المحادثات مع إيران هو التفكيك الكامل للبرنامج النووي!

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. رويترز

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وسط الغموض الذي لا يزال يلف موعد الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيرن والولايات المتحدة، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الهدف وراء المحادثات هو التفكيك الكامل لبرنامج طهران النووي.

برنامج نووي مدني

إلا أنه أضاف في مقابلة مع شبكة “أن بي سي” اليوم الأحد أنه منفتح على سماع أي حديث عن امتلاك السلطات الإيرانية لبرنامج نووي مدني.

لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن “الطاقة المدنية غالبًا ما تؤدي لاحقا إلى حروب عسكرية”.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان أوضح في وقت سابق اليوم أن بلاده لا تربط مستقبلها بنتائج تلك المحادثات، ولا تتفاوض من منطلق ضعف.

الجولة الرابعة

أتت هذه المواقف بعد تعليق الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والتي كانت مقررة أمس السبت (3 مايو) في روما، لأسباب قالت سلطنة عمان التي ترعى المحادثات إنها تقنية ولوجستية.

فيما رأى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمدمهدي شهرياري، أن سبب التأجيل قد يعود إلى “تحركات محتملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، حسب قوله.

يذكر أن جولتين كانتا عقدتا في مسقط منذ 12 أبريل الماضي، وواحدة في روما وسط أجواء إيجابية، بحسب ما أكد حينها الوفدان الأميركي والإيراني.

لكن الجولة الرابعة أجلت بالتزامن مع تلويح إدارة الرئيس الأميركي بفرض مزيد من العقوبات على إيران.

كما أتى التأجيل بعد تأكيد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن على طهران “أن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم كليا، وتطوير الصواريخ بعيدة المدى، وتوقف دعمها للجماعات الإرهابية والميليشيات الإقليمية مثل الحوثيين في اليمن”.

علما أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي يترأس وفد بلاده في المفاوضات غير المباشرة مع الأميركيين كان كرر أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، أن المحادثات لن تتطرق إلى برنامج الصواريخ بل ملف النووي حصرا ورفع العقوبات الأميركية.

    المصدر :
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