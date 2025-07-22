ترامب: باول سيغادر منصبه قريبا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية وسيترك منصبه في غضون ثمانية أشهر.

وذكر ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن “أعتقد أن باول لم يُحسن التصرف، لكنه سيُغادر منصبه قريبا”.

وتنتهي ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026، في حين تستمر عضويته في مجلس حكام البنك لفترة أطول. وقد صرّح باول سابقًا أنه لا يخطط للتنحي، مشددًا على أن استقلالية المصرف المركزي في السياسة النقدية “مكفولة بموجب القانون”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي، إنه لا يخطط حاليًا لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لكنه لم يستبعد هذا الخيار.

ويأتي تصريح ترامب بعد أشهر من الانتقادات المتصاعدة التي وجهها لرئيس البنك المركزي الأميركي، ما ساهم في ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل (30 عامًا) إلى أكثر من 5%.

وكان ترامب قد وجه انتقادات حادة لباول، متهمًا إياه بعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة الكافية، وواصفًا إياه بـ”الغبي” و”العنيد”.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الثلاثاء، إنه لا يرى داعيا لتنحي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول حاليا.

وأوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، أنه إذا أراد باول الرحيل باكرا فعليه فعل ذلك، مضيفا “هذه فرصة لباول لإجراء مراجعة داخلية بعيدا عن السياسة النقدية”.