ترامب: بحثت قضايا التجارة مع رئيس وزراء الهند

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء، وإن محادثتهما تركزت إلى حد بعيد على التجارة.

وأضاف لصحفيين في المكتب البيضاوي “تحدثنا عن الكثير من الأمور، ولكن في الغالب عن عالم التجارة”.

وأفاد ترامب بأن النقاش تطرق أيضا إلى الطاقة، قائلا إن مودي أكد له أن الهند ستحد من مشترياتها من النفط الروسي.

وأضاف “لن يشتري (مودي) الكثير من النفط من روسيا. فهو يريد إنهاء تلك الحرب مثلي تماما”.

والهند والصين أكبر مشتريين لصادرات النفط الخام الروسي المنقول بحرا.

واستهدف ترامب الهند في الآونة الأخيرة بسبب مشترياتها من النفط الروسي، إذ فرض رسوما جمركية على صادرات نيودلهي إلى الولايات المتحدة لثنيها عن شراء النفط الخام في الوقت الذي يسعى فيه للضغط على موسكو للتفاوض على اتفاق سلام مع أوكرانيا.