ترامب: تلقّيت رداً إيجابياً من إسرائيل والقادة العرب بشأن مقترح خطة السلام في غزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه تلقى “ردا جيدا للغاية” من إسرائيل وعدد من القادة العرب بشأن مقترح خطة السلام في غزة،

وأشار ترامب في مقابلة هاتفية مع وكالة “رويترز”، إلى أن “الجميع يريد إبرام الاتفاق”.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا (الاثنين)، مؤكدا أن “الاقتراح لا يهدف فقط إلى غزة، بل إلى التوصل إلى سلام أوسع في الشرق الأوسط”.

وقال ترامب في وقت سابق اليوم الأحد إن هناك فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط.

وأضاف، في منشور على منصة تورث سوشيال، أن الجميع على أهبة الاستعداد لـ”حدث استثنائي سيتم تحقيقه لأول مرة على الإطلاق”.

وفي تصريحات نشرها موقع أكسيوس الإخباري، أكد ترامب أن المفاوضات بشأن إنهاء حرب غزة في مراحلها النهائية، موضحا أن من شأن الاتفاق فتح الباب أمام سلام أوسع بالمنطقة.

وتابع أن نجاح الخطة المطروحة بشأن غزة سيكون أول فرصة لتحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط، وقال إن العمل مع الدول العربية بشأن اتفاق في غزة كان رائعا، وإن حركة حماس تسير مع هذا الموقف.

ونقل أكسيوس عن مصادر أن إسرائيل والدول العربية حاولت إدخال تعديلات على نص خطة ترامب خلال الأيام الخمسة الماضية.

ويأتي إعلان الرئيس الأميركي عن حدث استثنائي قبيل لقائه المرتقب في البيت الأبيض برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وينتظر أن يعرض ترامب على نتنياهو خطته لإنهاء الحرب في غزة بعد أن عرضها الثلاثاء الماضي على قادة دول عربية وإسلامية في الأمم المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي تحدث أول أمس عن اتفاق قريب محتمل في غزة.

محادثات معقدة

من جهته، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي اليوم الأحد إن هناك محادثات معقدة تجري حاليا بشأن غزة.

وأضاف فانس -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز- أن هذه المحادثات المعقدة مستمرة منذ يومين، ويشارك فيها القادة العرب وإسرائيل وإدارة ترامب، مشيرا إلى أنهم يريدون جلب المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

وعبر فانس عن تفاؤله حيال وضعهم الحالي في المفاوضات مقارنة بأي وقت مضى خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال نائب الرئيس الأميركي إن الأمور قد تخرج عن مسارها في اللحظة الأخيرة، مضيفا أن ذلك ما يجعله متفائلا بحذر.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها لم تتسلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة بشأن مفاوضات وقف الحرب على غزة.

وأكدت الحركة استعدادها لدراسة أي مقترحات تصل إليها من الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.

خطة ترامب

في غضون ذلك، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين إسرائيليين أن معظم بنود خطة ترامب بشأن غزة تم تنسيقها مسبقا مع نتنياهو بتفاصيل دقيقة.

ومع ذلك، أشارت الشبكة إلى أن من المتوقع أن يدفع نتنياهو باتجاه إدخال تغييرات على الخطة.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن هناك خلافات كبيرة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

ونقلت هيئة البث عن مصدر قريب من نتنياهو أن من الضروري إجراء تغييرات استعدادا للقاء ترامب غدا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء غيّر جدول أعماله اليوم وعقد اجتماعات مع فريقه المصغر استعدادا للقاء الرئيس الأميركي.

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن نتنياهو في حالة هستيريا قبل لقاء ترامب، وأن ثمة توترا بسبب الخشية من تعرضه لمفاجأة.

وقالت المصادر إن الرئيس الأميركي مصمم بشدة على إنهاء الحرب، ويعتقد أنه آن أوان الحسم، ولن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بإفساد خطته.

وفي الإطار نفسه، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم عن مسؤول إسرائيلي أن حكومات عربية أقنعت الرئيس الأميركي بدعم خطة لغزة تتعارض مع موقف الحكومة الإسرائيلية.

وتحدث المسؤول نفسه عن قلق وفوضى في أوساط الوفد الإسرائيلي في الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أفادت، استنادا إلى خطة ترامب التي اطلعت عليها، بأن المقترح لإنهاء حرب غزة يبدأ بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.

وقالت الصحيفة إن المقترح يجمد خطوط القتال في أماكنها، مع الإفراج عن جميع المحتجزين في غضون 48 ساعة.

وبحسب المصدر نفسه، تتضمن الخطة الأميركية تدمير جميع أسلحة حماس الهجومية، وتعرض العفو عن مسلحيها، كما سيتم تسهيل المرور الآمن إلى دول أخرى لأعضاء الحركة الذين يختارون المغادرة.

يشار إلى أن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مطلع العام الجاري، وأحبط عدة محاولات لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وهو يضع شروطا لذلك، بينها فرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة ونزع سلاح المقاومة.