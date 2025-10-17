الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
ترامب خلال استقباله زيلينسكي: نأمل في انتهاء الحرب من دون أن تحتاج أوكرانيا إلى صواريخ توماهوك

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2025 9:16 مساءً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 17 أكتوبر 2025. رويترز

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الجمعة إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ترامب خلال استقباله زيلينسكي: “سأبحث مع زيلنسكي اتصالي الأخير مع بوتين وأريد إنهاء الحرب في أوكرانيا وسنفعل ذلك وسنتحدث عن الهجمات الأوكرانية داخل روسيا.”

كما أضاف ترامب أنه يسعى إلى عقد لقاء ثلاثي يجمعه مع بوتين وزيلنسكي وأضاف: “علينا محاولة نزع الكراهية من صدري الرئيسين الروسي والأوكراني”.

وفيما يخص صواريخ توماهوك قال ترامب: “نحن بحاجة إلى صواريخ توماهوك وإلى أسلحة أخرى نرسلها إلى أوكرانيا ولدي التزام بالحفاظ على مخزون أمريكي كاف من المسيرات وصواريخ توماهوك ونأمل في انتهاء الحرب من دون أن تحتاج أوكرانيا إلى صواريخ توماهوك.”

وقال ترامب: “يجب عقد قمة ثلاثية روسية أوكرانية أمريكية لوقف الحرب في أوكرانيا والحرب الأوكرانية ستكون التاسعة التي أنهيها.”

من جهته قال زيلينسكي: “سنبحث مع الرئيس ترامب ما نحتاجه لدفع بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات ونحتاج إلى ضمانات أمنية وأسلحة وسأبحث ذلك مع الرئيس ترامب.”

كما أضاف: “أمام الرئيس ترامب فرصة كبيرة لوقف الحرب في أوكرانيا وإنهاء الحرب في غزة يشكل زخما من أجل وضع حد للحرب في أوكرانيا.”

وشدد زيلينسكي أن أوكرانيا تحتاج إلى صواريخ توماهوك لأنها تعمل بشكل متسق مع مسيراتها وأضاف أنه يمكن لأوكرانيا إمداد أميركا بآلاف المسيّرات مقابل صواريخ توماهوك.

