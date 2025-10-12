ترامب رداً على سؤال بشأن غزة: الحرب انتهت!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، قبيل توجّهه إلى إسرائيل حيث سيلقي كلمة في الكنيست ومصر حيث سيشارك في “قمة شرم الشيخ للسلام”، إن رحلته إلى الشرق الأوسط ستكون “مميزة جدا”.

في تصريح لصحافيين في قاعدة أندروز، أفصح ترامب قبيل صعوده إلى الطائرة الرئاسية أن الرحلة ستكون “مميزة جدا”، وأضاف “الجميع متحمّسون جدا لهذه اللحظة”.

وأردف ترامب قائلا “إن إسرائيل والدول العربية والإسلامية تنتظر لحظة السلام في غزة.. الجميع يشعر بالسعادة لأن الأسرى سيعودون والحرب انتهت!”.

وصرح الرئيس الأميركي أنه “ربما يجري إطلاق سراح الأسرى مبكرا بعض الشيء”.

وأفادت مصادر في حركة حماس لوكالة الأنباء الألمانية “د. ب. أ” الأحد أن الحركة تخطط لتسليم الأسرى الأحياء إلى موظفين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ثلاثة مواقع مختلفة داخل قطاع غزة. وأضافت المصادر “أن عملية التسليم مقررة صباح الاثنين”، رغم أن تقارير إعلامية إسرائيلية تشير إلى أنها قد تتم في وقت أقرب.

يأتي هذا بينما قال “مكتب إعلام الأسرى” التابع لحركة حماس الأحد إن هناك “عقبات معقدة” تحول دون الإعلان رسمياً عن القوائم النهائية لأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم بصفقة التبادل مع إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتصرّ حركة حماس على أن تتضمن قائمة المعتقلين الذين ستفرج عنهم إسرائيل، سبعة قادة فلسطينيين بارزين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية الأحد عن مصادر مطلعة على المفاوضات.

وقال أحد هذه المصادر إن “حماس تصر على أن تشمل القائمة النهائية القادة السبعة الكبار وأبرزهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وإبراهيم حامد وعباس السيد”، الأمر الذي أكده مصدر آخر للوكالة نفسها.