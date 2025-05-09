ترامب: رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين "تبدو مناسبة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن رسوما جمركية أمريكية على السلع الصينية بنسبة 80 بالمئة “تبدو مناسبة”، وذلك في وقت يستعد فيه ممثلون من البلدين لإجراء محادثات في مطلع الأسبوع المقبل لاحتواء حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير مع خه لي فنغ أبرز مسؤول اقتصادي صيني في سويسرا في محادثات قد تمثل الخطوة الأولى نحو حل النزاع التجاري بين البلدين.

وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “يتعين على الصين فتح سوقها أمام الولايات المتحدة.. سيكون ذلك الأمر جيدا بالنسبة لهم، الأسواق المغلقة لن تفلح بعد الآن”.

وأضاف ترامب “رسوم جمركية على الصين بنسبة 80 بالمئة تبدو مناسبة، الأمر متروك لسكوت بيسنت”.

ورفع ترامب منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني من وتيرة فرض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 145 بالمئة، فضلا عن الرسوم التي فرضها على العديد من السلع الصينية خلال فترة ولايته الأولى علاوة على الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على بكين.

وردت الصين بفرض قيود تصديرية على بعض العناصر الأرضية النادرة وزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125 بالمئة، بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية على بعض المنتجات مثل فول الصويا والغاز الطبيعي المسال.

ويصف مسؤولون في إدارة ترامب المحادثات التي في جنيف في مطلع الأسبوع بأنها خطوة نحو نزع فتيل التوترات مع الصين.