ترامب: سأخرج في دورية مع الشرطة والجيش في واشنطن

منذ 35 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقوم بدوريات في شوارع واشنطن مساء اليوم الخميس 21\8\2025 مع الشرطة والجيش، وذلك بعد نشر قوات الحرس الوطني في عاصمة البلاد الأسبوع الماضي.

وذكر ترامب في مقابلة مع تود ستارنز مراسل (نيوزماكس) في برنامجه الإذاعي “سأخرج الليلة، على ما أعتقد، مع الشرطة، ومع الجيش بالطبع”.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن تفاصيل خطط ترامب ستعلن قريبا.

ونشر ترامب آلاف الجنود من الحرس الوطني والعملاء الاتحاديين في المدينة في تأكيد غير عادي للسلطة الرئاسية، متذرعا بما قال إنها موجة من جرائم العنف.

ويرفض مسؤولو المدينة هذا التأكيد، مشيرين إلى الإحصائيات الاتحادية وإحصائيات المدينة التي تُظهر أن جرائم العنف انخفضت بشكل ملحوظ منذ ارتفاعها في 2023.

وقام جيه.دي فانس نائب الرئيس وبيت هيجسيث وزير الدفاع أمس الأربعاء بزيارة القوات في يونيون ستيشن، وهي محطة القطارات المركزية في واشنطن، حتى مع تجمع المتظاهرين في المكان وهتافاتهم وتعليقاتهم الساخرة ضدهما.

    المصدر :
  • رويترز

