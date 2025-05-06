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ترامب: سأصدر إعلاناً مهماً قبل جولتي في الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم إصدار إعلان مهم في الأيام المقبلة قبل توجهه إلى الشرق الأوسط، لكنه رفض الكشف عن فحوى هذا الإعلان.

وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض أن الإعلان سيكون إيجابيا للغاية وقد يُكشف عنه يوم الخميس أو الجمعة أو الاثنين.

وقال “إن الصين تريد التفاوض على اتفاق تجاري ينهي الرسوم الجمركية المتبادلة، وإن زعيمي أكبر قوتين اقتصاديتين متنافستين سيلتقيان في الوقت المناسب”.

وأضاف أيضا أنه “ربما يعاد التفاوض على اتفاقات مع المكسيك وكندا”.

وتُجري إدارة ترامب مفاوضات تجارية مع عدد من الدول.

    المصدر :
  • رويترز

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