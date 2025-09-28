الأثنين 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
ترامب: سأطالب القادة العسكريين بالتحلي بالقوة والصلابة

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2025 12:36 صباحًا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إنه سيخبر اجتماعا يضم كبار قادة الجيش والبحرية الأمريكية في كوانتيكو بولاية فرجينيا بأنهم محل تقدير وعليهم أن يتحلوا بالقوة والصلابة.

واستدعى وزير الدفاع بيت هيغسيث كبار القادة العسكريين الأمريكيين من أنحاء العالم لحضور اجتماع يوم الثلاثاء في كوانتيكو، في لقاء نادر سيجمع القادة العسكريين للبلاد في مكان واحد.

وذكر ترامب في مقابلة مع رويترز “أريد أن أخبر الجنرالات بأننا نحبهم وأنهم قادة محل تقدير وأن عليهم أن يتحلوا بالقوة والصلابة والذكاء والرحمة”.

وأضاف “هذا كله يتعلق بروح الجماعة. حان الوقت ليفعل أحد ذلك”.

ومن المتوقع أن تطغى مشاركة ترامب على الموضوعات التي سيناقشها هيجسيث في الاجتماع، والتي ستتناول أهمية التمسك “بروح المقاتل” في مختلف أفرع القوات المسلحة فضلا عن قضايا أخرى.

وتنتشر القوات الأمريكية في أنحاء العالم، بما في ذلك في مواقع بعيدة مثل كوريا الجنوبية واليابان ومنطقة الشرق الأوسط.

ويحرص هيغسيث في جميع تصريحاته العلنية تقريبا على التشديد على مفهوم “روح المقاتل” وضرورة ترسيخ عقلية قتالية في صفوف الجيش.

    المصدر :
  • رويترز

