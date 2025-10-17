الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
ترامب: سأعقد اجتماعا منفصلا مع الرئيس الصيني في كوريا الجنوبية خلال أسبوعين

منذ 45 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والرئيس الصيني شي جين بينغ يتصافحان أثناء سيرهما في قصر مار-أ-لاغو بعد اجتماع ثنائي في بالم بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة، 7 أبريل 2017. رويترز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعا منفصلا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية خلال أسبوعين.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “سنلتقي خلال أسبوعين. سنلتقي في كوريا الجنوبية مع شي جين بينغ”.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع منفصل مع الرئيس الصيني.

وأضاف: “أتفق معه جيدا (الرئيس الصيني). إنه زعيم قوي جدا وشخص مذهل. حياته قصة مذهلة، قصة لفيلم رائع”.

وتابع: “أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام مع الصين، ولكن يتعين علينا التوصل إلى اتفاق عادل”.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض كيفن هاسيت في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني يحافظان على علاقات قوية.

وكان ترامب قد عبر عن شكوكه بشأن لقائه المرتقب مع شي جين بينغ على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوريا الجنوبية على خلفية القرار الصيني بشأن تشديد إجراءات الرقابة على صادرات المعادن النادرة، الذي يؤثر على عدد من الصناعات الأمريكية الحساسة.

