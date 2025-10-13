الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
ترامب: سمحنا لحماس بإعادة تنظيم نفسها لضبط الأمن في غزة

منذ ساعتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن تدرك أن حركة “حماس” تعمل على إعادة تسليح نفسها وتشكيل قوة شرطية في غزة لضبط الأوضاع، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة “منحتها الموافقة لفترة من الوقت” لتحقيق الاستقرار بعد الدمار الكبير في القطاع.
وأوضح ترامب أن الخسائر البشرية في غزة بلغت نحو 60 ألف شخص، معتبرًا أن الحركة تحاول الآن منع وقوع جرائم كبرى وإعادة النظام إلى المناطق المدمّرة.
وأضاف: “أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام… من يعلم على وجه اليقين، لكني أرى مؤشرات إيجابية”.
وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن الأجهزة الأمنية تحاصر مليشيا داخل مدينة غزة قتلت نازحين أثناء عودتهم من الجنوب.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

