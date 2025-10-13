ترامب: سنسمح لحماس بتولي الأمن مؤقتاً لتجنب الفوضى في غزة

مركبات عسكرية إسرائيلية تتحرك، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس اتفقتا على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة، 9 أكتوبر 2025. رويترز

لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حصلت على ضوء أخضر مؤقت لتنفيذ عمليات أمنية داخل قطاع غزة في إطار المرحلة الانتقالية بعد وقف إطلاق النار، قائلاً إن الحركة “تسعى إلى وقف الفوضى والمشكلات” وإن واشنطن “منحتها الموافقة لفترة محدودة”.

وأشار ترامب في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية يوم الاثنين إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق جهود منع الانفلات الأمني بعد الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، مضيفاً: “هناك نحو مليوني شخص يعودون إلى منازلهم المهدمة، ومن الطبيعي أن تحدث فوضى. نريد أن تكون الأمور آمنة، وأعتقد أن الوضع سيكون تحت السيطرة”.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار يوم الجمعة، نشرت حماس عناصر من قواتها الأمنية الداخلية في مناطق عدة من غزة، مؤكدة أن الهدف هو “منع النهب وحماية المساعدات الإنسانية”.

وكانت تقارير محلية قد تحدثت عن اشتباكات محدودة بين قوات أمن تابعة لحماس وأفراد من إحدى العشائر في مدينة غزة خلال اليومين الماضيين، بينما أعلنت وزارة الداخلية في غزة أنها عرضت العفو عن أفراد العصابات المتورطين في أعمال سرقة ونهب بشرط عدم تورطهم في جرائم دم.

يُذكر أن خطة ترامب لإنهاء الحرب تنص على نزع سلاح حماس تدريجياً وإنهاء سيطرتها على القطاع، في حين يجري العمل على وضع ترتيبات مؤقتة لإدارة الأمن بإشراف دولي.