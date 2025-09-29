ترامب: سنفرض رسوما 100% على الأفلام التي تنتج خارج أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 100 بالمئة على جميع الأفلام التي يتم إنتاجها في الخارج وإرسالها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، مكررا تهديدا أطلقه في مايو أيار من شأنه أن يقلب نموذج الأعمال العالمي لهوليوود رأسا على عقب.

وتشير هذه الخطوة إلى استعداد ترامب لتوسيع نطاق سياسات الحماية التجارية لتشمل الصناعات الثقافية، مما يثير حالة من عدم اليقين بالنسبة للأستوديوهات التي تعتمد اعتمادا كبيرا على أعمال الإنتاج المشترك عبر الحدود وإيرادات التذاكر في الخارج.

وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) “سرقت دول أخرى نشاط صناعة الأفلام من الولايات المتحدة، تماما مثل سرقة الحلوى من طفل”.

ولكن لم يتضح حتى الآن ما هي السلطة القانونية التي سيستخدمها ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الأفلام المصنوعة في الخارج.

ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على كيفية تطبيق الرسوم الجمركية.

كما لم ترد أكبر الأستوديوهات الأمريكية (وارنر براذرز ديسكفري) و(باراماونت سكاي دانس) ونتفليكس. وأحجمت شركة كومكاست عن التعليق.

وقال المحلل المالي باولو بيسكاتور من شركة بي.بي فورسايت “في الوقت الحالي… من المرجح أن ترتفع التكاليف، وسينتقل هذا حتما إلى المستهلكين”.