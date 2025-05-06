ترامب: سنوقف قصف الحوثيين بعدما توصلنا لاتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء “إن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن” بعد أن وافقت الحركة اليمنية على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

من جهتها، أعلنت إسرائيل إخراج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة في اليوم الثاني من هجومها الجوي الواسع على اليمن الذي خلف قتلى وجرحى، كما قصفت محطات كهرباء مركزية ومصنعا للإسمنت.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن “العدوان الصهيوني استهدف مطار صنعاء الدولي ومحطات كهرباء حزيز (بمديرية سنحان) وذهبان (بمديرية بني الحارث) وعصر (بمديرية معين) ومصنع إسمنت عمران”.

وأفادت بأن هناك “3 شهداء و38 جريحا في العداون على مطار صنعاء ومصنع إسمنت عمران ومحطة كهرباء حزيز”، كما وقعت أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة لمحطة ذهبان.

وأضافت أن “عدوانا أميركيا إسرائيليا استهدف منطقة عطان جنوب غرب العاصمة”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهجوم على المطار ركز على مبنى الركاب والمدرج و3 طائرات للخطوط اليمنية.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن مطار صنعاء خرج عن الخدمة “بشكل كامل” إثر ضربات سلاح الجو، عصر اليوم الثلاثاء، متهما الحوثيين باستخدامه لنقل الأسلحة.

وأضاف أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت أيضا محطات كهرباء في محيط صنعاء يستخدمها الحوثيون، ومصنع إسمنت عمران الذي يستخدمونه لبناء الأنفاق، حسب ادعاءاته.

“رسالة لإيران”

وظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة متلفزة من غرفة العمليات قائلا إن “إيران تتحمل المسؤولية عن هجمات الحوثيين على إسرائيل”.

وأضاف -وبجانبه وزير الدفاع يسرائيل كاتس- أن “من يضربنا مرة نضربه 7 مرات، وهذه رسالة لإيران الداعم الرئيسي للحوثيين”.

في المقابل، قال المكتب السياسي لأنصار الله إن “العدوان الإسرائيلي والأميركي لن يمر دون رد ولن يثني اليمن عن موقفه المساند لغزة”.

وأضاف أن استهداف الموانئ والمطار ومصانع الإسمنت ومحطات الكهرباء يهدف لحصار الشعب اليمني، ويعد دليلا آخر على “عجز العدو وإفلاسه”.