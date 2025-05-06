ترامب: سيكون "أفضل بكثير" لكندا أن تصبح ولاية أميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء (نقلاً عن وكالة "أسوشيتد برس")

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، أنه سيكون “أفضل بكثير” لكندا أن تصبح ولاية أميركية.

من جهته قال كارني من المكتب البيضوي إن كندا “لن تكون أبداً للبيع”، الأمر الذي رد عليه ترامب قائلاً إن “الوقت كفيل بمعرفة ذلك”.

من ناحية آخرى قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، لكنه أكد مجددا أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيارات أو الطاقة أو الأخشاب الكندية، وتساءل عما وصفه باعتماد كندا على الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” قبيل وصول كارني إلى البيت الأبيض “سيكون هذا، على الأرجح، سؤالي الوحيد المهم”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي شيء من كندا، باستثناء الحفاظ على صداقتهم. كما أعرب عن أن كندا، على النقيض، تحتاج إلى كل شيء من الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: “هم، من ناحية أخرى، يحتاجون إلى كل شيء منا! سيصل رئيس الوزراء قريبًا وسيكون ذلك، على الأرجح، سؤالي الوحيد ذو الأهمية.”

وقد أدلى بهذه التعليقات قبل وقت قصير من وصول كارني إلى البيت الأبيض. ويشير منشور الرئيس إلى أن موضوع العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا سيكون على الأرجح نقطة نقاش مهمة خلال اجتماعهما.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم إصدار إعلان مهم في الأيام المقبلة قبل توجهه إلى الشرق الأوسط، لكنه رفض الكشف عن فحوى هذا الإعلان.

وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض أن الإعلان سيكون إيجابيا للغاية وقد يُكشف عنه يوم الخميس أو الجمعة أو الاثنين.

وقال “إن الصين تريد التفاوض على اتفاق تجاري ينهي الرسوم الجمركية المتبادلة، وإن زعيمي أكبر قوتين اقتصاديتين متنافستين سيلتقيان في الوقت المناسب”.

وأضاف أيضا أنه “ربما يعاد التفاوض على اتفاقات مع المكسيك وكندا”.

وتُجري إدارة ترامب مفاوضات تجارية مع عدد من الدول.