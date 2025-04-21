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ترامب: عقدنا اجتماعات جيدة للغاية بشأن إيران

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران، وذلك بعد يومين من انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بشأن البرنامج النووي لطهران.

في جين، أعلنت كل من إيران والولايات المتحدة عن تحقيق “تقدم كبير” نحو إطار عمل لاتفاق نووي جديد، بينما عبرت إسرائيل عن قلقها من احتمال تقديم واشنطن تنازلات، وكشفت عن محاولات لفتح قناة اتصال مباشرة مع البيت الأبيض لمراقبة المسار التفاوضي.

واختتمت في روما، السبت الماضي، جولة مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، بوساطة عُمانية، أسفرت عن اتفاق على عقد محادثات تقنية في مسقط الأربعاء، تليها جولة سياسية السبت.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات “سارت في أجواء بناءة”، مشيرا إلى توافق حول مبادئ تخص رفع العقوبات وضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.

من جانبه، قال مسؤول أميركي رفيع إن المحادثات “أحرزت تقدما جيدا للغاية”، في حين أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق “خلال أسابيع”، مشيرا إلى أن الجانبين “على استعداد لمناقشة القضايا الجوهرية”.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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