ترامب عن إبطال حق الإجهاض: "الله اتخذ القرار"!

انضم علّق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الى قافلة المعلّقين على قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء حق الإجهاض “دستوري”.

وقال ترامب لشبكة “فوكس نيوز” إن “الله اتخذ القرار” وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان يشعر أنه أدى دورا في القرار بعد أن عيّن 3 قضاة محافظين في المحكمة خلال وجوده في منصبه.

وحول القرار الذي حسم واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في أمريكا، قال ترامب إن القرار “يتبع الدستور، ويعيد الحقوق إلى من كان ينبغي منحها إليهم منذ فترة طويلة”.

واتخذت المحكمة العليا في الولايات المتحدة خطوة جذرية، وأبطلت حكمًا تاريخيًا صدر في عام 1973 اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض وقننه على مستوى البلاد، بما شكل نصرًا للجمهوريين والمحافظين الذين يريدون الحد من الأمر أو حظره كليا.

وفي حكم صدر بتأييد ستة مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانونًا صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون، وحُظر بموجبه الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل.