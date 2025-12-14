ترامب غير متأكد من أن برنامجه الاقتصادي سيفيد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس واثقا من أن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل وذلك لأن بعض سياساته الاقتصادية لم تدخل حيز التنفيذ بالكامل بعد.

جاء ذلك في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة وول ستريت جورنال ونشرت أمس السبت. وردا على سؤال حول ما إذا كان الجمهوريون سيفقدون السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر تشرين الثاني، قال ترامب “لا أستطيع أن أجزم. لا أعرف متى سيبدأ ضخ كل هذه الأموال”.

ويقول ترامب إن سياساته الاقتصادية بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات تُسهم في توفير فرص عمل وتدعم سوق الأسهم وتجذب المزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة.

وبعد أن خاض حملته الانتخابية العام الماضي متعهدا بكبح التضخم، تذبذب موقف ترامب في الأسابيع القليلة الماضية من وصف مشاكل القدرة على تحمل تكاليف المعيشة بأنها خدعة وإلقاء اللوم على الرئيس السابق جو بايدن بشأنها إلى الوعد بأن سياساته الاقتصادية ستفيد الأمريكيين العام المقبل.

وأضاف ترامب في المقابلة “أعتقد أنه بحلول الوقت الذي يتعين علينا فيه التحدث عن الانتخابات والذي يحل بعد بضعة أشهر أخرى، ستكون أسعارنا في وضع جيد”.