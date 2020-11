ترامب: فزت في الانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت

يستمر الرئيس الاميركي دونالد الترامب في رفضه لنتيجة الانتخابات التي انتهت لصالح المرشح الديمقراطي جون بايدن، حيث غرّد عبر حسابه على تويتر قائلا ” لم يسمح لمراقبينا بالدخول إلى غرف الفرز. فزت في الانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت”.

واعتبر أن ” أشياء سيئة حدثت ولم يسمح لمراقبيه برؤيتها. تم إرسال ملايين بطاقات تصويت بريدي لأشخاص لم يطلبوها”.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

