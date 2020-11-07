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ترامب: فزت في الانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2020 12:21 صباحًا
الرئيس الاميركي دونالد ترامب

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

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يستمر الرئيس الاميركي دونالد الترامب في رفضه لنتيجة الانتخابات التي انتهت لصالح المرشح الديمقراطي جون بايدن، حيث غرّد عبر حسابه على تويتر قائلا ” لم يسمح لمراقبينا بالدخول إلى غرف الفرز. فزت في الانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت”.

واعتبر أن ” أشياء سيئة حدثت ولم يسمح لمراقبيه برؤيتها. تم إرسال ملايين بطاقات تصويت بريدي لأشخاص لم يطلبوها”.

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