ترامب في ورطة.. حليفه "سكوت هول" يوافق على صفقة الإقرار بالذنب بقضية "جورجيا"

اعترف سكوت هول، حليف دونالد ترامب ومراقب الاستطلاعات الجمهوري السابق، (الجمعة 29-9-2023)، بالذنب في التآمر للتدخل في انتخابات جورجيا كجزء من محاولات الرئيس الأمريكي السابق لقلب هزيمته عام 2020.

هول هو الوحيد حتى الآن من بين 19 متهمًا، بما في ذلك ترامب، الذي أقر بالذنب في قضية المؤامرة في مقاطعة فولتون بجورجيا، وهي واحدة من أربع محاكمات جنائية طالت المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024.

وأظهر مقطع فيديو مباشر لإجراءات المحكمة أن هول أقر بأنه مذنب في خمس تهم تتعلق بالتآمر لارتكاب تدخل متعمد في أداء واجبات الانتخابات، وهي تهمة جنحة.

وقال المدعي العام في جلسة الاستماع إن اتفاق الإقرار بالذنب ينص على الحكم على هول بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 5000 دولار.

وسيُطلب منه أيضًا الإدلاء بشهادته ضد متهمين آخرين في القضية.

ولم يرد محامو هول على الفور على طلبات التعليق.

واجه هول، وهو أحد ضامني الكفالة في جورجيا، في البداية اتهامات بالابتزاز والتآمر لارتكاب جرائم تزوير الانتخابات، وقد اتُهم بالمشاركة في انتهاك غير قانوني لمعدات التصويت في مقاطعة كوفي الريفية في الجزء الجنوبي الشرقي من الولاية في يناير 2021.

كما أن محامي ترامب السابق سيدني باول، وهو أحد المتهمين اللذين سيمثلان للمحاكمة ابتداءً من الشهر المقبل، متهم أيضًا بالمشاركة في الانتهاك. وقد دفع باول بأنه غير مذنب.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وقال إن القضية جزء من حملة مطاردة سياسية.

ويواجه ترامب اتهامات جنائية في أربع قضايا. وهو يواجه أيضًا لائحة اتهام في فلوريدا بسبب تعامله مع وثائق سرية بعد ترك منصبه، وفي واشنطن بسبب جهوده لإلغاء انتخابات 2020، وفي نيويورك بسبب الأموال المدفوعة مقابل الصمت لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ودفع بأنه غير مذنب في تلك القضايا أيضا.