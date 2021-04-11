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ترامب: في 2022 سنسترد مجلسي النواب والشيوخ وفي 2024 سنفوز بالبيت الأبيض

11 - أبريل - 2021
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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قالت وكالة رويترز أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ، أبلغ أعضاء في الحزب الجمهوري أنه سيساعدهم في الفوز بانتخابات الكونغرس العام المقبل لكنه أحجم عن توضيح ما إذا كان سيسعى للفوز بفترة ولاية رئاسية في انتخابات 2024.

وأقام ترامب مأدبة عشاء بناديه في ولاية فلوريدا لمانحي اللجنة الوطنية الجمهورية الذين يمضون مطلع الأسبوع في مدينة بالم بيتش لإعداد مسار الحزب في المستقبل.

وقال ترامب، وفقا لنص كلمته للمجموعة اطلعت عليه رويترز، “نجتمع هنا الليلة للحديث عن مستقبل الحزب الجمهوري – وما يتعين علينا فعله لوضع مرشحينا في مسار نحو الفوز”.

وأضاف قائلا “أقف أمامكم الليلة وكلي ثقة في أننا سنتمكن في 2022 من استعادة مجلس النواب وسنسترد مجلس الشيوخ. ثم في 2024 سيفوز مرشح جمهوري بالبيت الأبيض”.

وقال الرئيس الأميركي السابق إن أي حديث عن خططه الخاصة ستنتظر حتى بعد انتخابات نوفمبر 2022.

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