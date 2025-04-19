ترامب قاطعها وميلوني ترجمت بنفسها.. مترجمة ميلوني توضح سبب ارتباكها

المترجمة فالنتينا مايوليني روثباخر إلى جانب رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني خلال اجتماعها في البيت الأبيض يوم الخميس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

اعتذرت مترجمة تعمل مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، علنياً بعد أن واجهت صعوبة على ما يبدو في الترجمة خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت فالنتينا مايوليني روثباخر لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، اليوم السبت: “ما حدث هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث لمترجم فوري، أمر محرج للغاية”.

وعندما لاحظت ميلوني ارتباك مترجمتها، تولت الأمر وترجمت ملاحظاتها إلى اللغة الإنجليزية.

🔴 Momenti di imbarazzo per Giorgia Meloni alla domanda sulle responsabilità della guerra in Ucraina. Fa la furba e risponde in italiano, ma Trump è più furbo di lei. Guardate il teatrino imbarazzante…

Trump dice di non essere contento di Zelensky e di tutti quelli che si sono… pic.twitter.com/nFJG44ob8G — Sabrina®️🇮🇹 (@SabrySocial) April 17, 2025

وقالت مايوليني روثباخر: “كانت ميلوني محقة في مقاطعتي. كانت جلسة مهمة للغاية، وكل كلمة فيها كانت ذات وزنٍ كبير”. وأضافت: “لحسن الحظ، لم أقل شيئاً خطأ”.

وأشارت المترجمة إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي تزور فيها البيت الأبيض، وأنها لم تتلق أي مساعدة، وكان هناك الكثير من الضجيج. ثم توجه ترامب إليها قائلاً: “من فضلك، من فضلك…”. وأضافت أن كل هذا ربما أربكها.

وعادة ما يكون المترجمون حاضرين في الاجتماعات الدولية، حيث يفضل الزعماء السياسيون استخدام لغتهم الأم في الأماكن العامة حتى عندما يتحدثون الإنجليزية بشكل جيد، كما تفعل ميلوني.