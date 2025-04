ترامب قاطعها وميلوني ترجمت بنفسها.. مترجمة ميلوني توضح سبب ارتباكها

اعتذرت مترجمة تعمل مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، علنياً بعد أن واجهت صعوبة على ما يبدو في الترجمة خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت فالنتينا مايوليني روثباخر لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، اليوم السبت: “ما حدث هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث لمترجم فوري، أمر محرج للغاية”.

وعندما لاحظت ميلوني ارتباك مترجمتها، تولت الأمر وترجمت ملاحظاتها إلى اللغة الإنجليزية.

🔴 Momenti di imbarazzo per Giorgia Meloni alla domanda sulle responsabilità della guerra in Ucraina. Fa la furba e risponde in italiano, ma Trump è più furbo di lei. Guardate il teatrino imbarazzante…

Trump dice di non essere contento di Zelensky e di tutti quelli che si sono… pic.twitter.com/nFJG44ob8G

— Sabrina®️🇮🇹 (@SabrySocial) April 17, 2025