ترامب: قصفنا "أهدافا إرهابية" في الصومال

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، قصف “أهداف إرهابية” في الصومال.

وفي منشور عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال”، قال ترامب إن “الوقت قد حان لكي يختبئ الإرهابيون”.

ولم يحدد ترامب، طبيعة “الأهداف الإرهابية” التي تم قصفها، وأين تقع ومتى تم ذلك.

لكنه أشار إلى أن “الجنود الأمريكيين، الذين يعتبرون الأفضل في العالم، سيجدون الإرهابيين ويتخذون الإجراءات اللازمة بحقهم” على حد قوله.

كما ادعى ترامب، أن القوات الأمريكية قضت على تنظيم “داعش” الإرهابي في أقل من 3 أسابيع.

ولفت إلى أنه أعاد تكليف الجنود الأمريكيين بالقضاء على العناصر الإرهابية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده ستواصل دعمها للشعب الصومالي في القضاء على الإرهاب وتحقيق الرخاء.

وتابع: “عليهم ألا يسمحوا للحوثيين بالاستقرار بينهم (إنهم يحاولون فعل ذلك)”.