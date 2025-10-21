ترامب: لا أريد اجتماعاً بلا نتيجة مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يريد أن يكون اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مهدرا ولا يفضي إلى نتائج، وذلك ردا على سؤال عن سبب تأجيل قمتهما المزمع عقدها في المجر.

وفي حديثه إلى صحفيين في المكتب البيضاوي، قال ترامب إنه لم يتخذ قرارا بشأن الاجتماع، الذي كان الرئيس يريد عقده قريبا في بودابست.

في حين، نقلت وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، عن دبلوماسي روسي كبير القول إنه من السابق لأوانه الحديث عن توقيت اجتماع محتمل بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو تعمل بشأن ما ناقشه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

يأتي ذلك فيما وصل وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إلى واشنطن للتحضير لزيارة الرئيس الأميركي إلى بودابست. وكتب سيارتو على صفحته على “فيسبوك” (المحظورة في روسيا، والمملوكة لشركة ميتا، وهي شركة مصنفة على أنها متطرفة في روسيا): “أيام حاسمة قادمة”. وأرفق منشوره بصور مطار واشنطن، حيث استقبله مسؤولون أميركيون.