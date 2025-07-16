ترامب: لا أعتزم إقالة جيروم باول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لا يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، بعد أن أثار تقرير نشرته وكالة بلومبرج عن احتمال قيام الرئيس بذلك قريبا انخفاضا في الأسهم والدولار وارتفاعا في عوائد سندات الخزانة.

وقال ترامب إن التقارير غير صحيحة.

وأضاف ترامب “لا أستبعد أي شيء، ولكنني أعتقد أنه من غير المرجح أن يرحل إلا إذا اضطر لذلك بسبب الاحتيال”، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهها البيت الأبيض والمشرعون الجمهوريون في الآونة الأخيرة لتكاليف تجديد المقر التاريخي لمجلس الاحتياطي في واشنطن البالغة 2.5 مليار دولار.

وقلصت الأسواق خسائرها بعد تصريحات ترامب التي تضمنت أيضا وابلا من الانتقادات المعتادة في الفترة الأخيرة لرئيس المجلس لعدم خفض أسعار الفائدة، واصفا إياه بالرئيس “البشع”.

وقال ترامب إنه تحدث بالفعل إلى مشرعين جمهوريين عن إقالة باول، لكنه أضاف أنه أكثر تحفظا تجاه الأمر منهم.

وردا على سؤال عما إذا كان البيت الأبيض أعطى أي إشارة إلى أن الرئيس ينوي محاولة إقالة باول، أشار مسؤول في مجلس الاحتياطي إلى تصريحات باول العلنية بأنه يعتزم إكمال فترة ولايته.