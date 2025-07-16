الأربعاء 21 محرم 1447 ﻫ - 16 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: لا أعتزم إقالة جيروم باول

منذ 42 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لا يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، بعد أن أثار تقرير نشرته وكالة بلومبرج عن احتمال قيام الرئيس بذلك قريبا انخفاضا في الأسهم والدولار وارتفاعا في عوائد سندات الخزانة.

وقال ترامب إن التقارير غير صحيحة.

وأضاف ترامب “لا أستبعد أي شيء، ولكنني أعتقد أنه من غير المرجح أن يرحل إلا إذا اضطر لذلك بسبب الاحتيال”، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهها البيت الأبيض والمشرعون الجمهوريون في الآونة الأخيرة لتكاليف تجديد المقر التاريخي لمجلس الاحتياطي في واشنطن البالغة 2.5 مليار دولار.

وقلصت الأسواق خسائرها بعد تصريحات ترامب التي تضمنت أيضا وابلا من الانتقادات المعتادة في الفترة الأخيرة لرئيس المجلس لعدم خفض أسعار الفائدة، واصفا إياه بالرئيس “البشع”.

وقال ترامب إنه تحدث بالفعل إلى مشرعين جمهوريين عن إقالة باول، لكنه أضاف أنه أكثر تحفظا تجاه الأمر منهم.

وردا على سؤال عما إذا كان البيت الأبيض أعطى أي إشارة إلى أن الرئيس ينوي محاولة إقالة باول، أشار مسؤول في مجلس الاحتياطي إلى تصريحات باول العلنية بأنه يعتزم إكمال فترة ولايته.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مبانٍ متضررة في شمال غزة بسبب الغارات الإسرائيلية، 15 يوليو/تموز 2025. رويترز
غزة تحت القصف
تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق في غزة.. هل تم حل الخلافات بين إسرائيل وحماس؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز
بعد قرار حزب "شاس" بالانسحاب من الحكومة.. هل سينهار ائتلاف نتنياهو الحكومي؟
المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلباً لإلغاء مذكرة اعتقال نتنياهو

الأكثر قراءة

مطار رفيق الحريري الدولي
فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
رئيس مجلس النواب نبيه بري
هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!
النائب أحمد الخير
بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون