ترامب: لا أعتزم زيارة إسرائيل خلال جولتي بالشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إنه لا يخطط لزيارة إسرائيل في ختام جولته بالمنطقة الأسبوع المقبل التي تشمل السعودية وقطر والإمارات.

وأضاف ترامب: “تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الكثير من الأمور الآن وهو وقت حاسم بالنسبة لإيران.

ولم يؤكد البيت الأبيض قط أن إسرائيل ستكون جزءا من جولته القادمة، لكن انتشرت شائعات على نطاق واسع في الأوساط الدبلوماسية والأمنية الداخلية بأنه سيمدد زيارته لتشمل إسرائيل حليفة الولايات المتحدة.

وقال ترامب إنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى السعودية والإمارات وقطر، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إنه لا جدوى حاليا من زيارة ترامب إسرائيل.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين تحدثوا للموقع، فإن الحرب على قطاع غزة هي السبب في عدم شمول إسرائيل ضمن جولة الرئيس الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للقيام بما يراه مناسبا.

كما أن ترامب لا يلعب دورا نشطا في الجهود الحالية الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وقال مسؤولون أميركيون وعرب لأكسيوس إن قطاع غزة ليس أولوية قصوى لترامب، ومن المرجح أن يركز خلال زيارته على القضايا الثنائية والاستثمارات.

ونقل أكسيوس أيضا عن مسؤول عربي قوله إن الصورة العامة لزيارة الرئيس ترامب إلى المنطقة في سياق حرب غزة سيئةٌ للغاية.

كما قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن تركيز البيت الأبيض تحوّل إلى الحرب في أوكرانيا والمحادثات النووية مع إيران.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي إن بلاده ستعمل على إيصال المساعدات الغذائية إلى سكان قطاع غزة.

وأضاف ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض أن العديد من الأطراف تسهم في تفاقم الأوضاع، وأن حماس تستولي على كل ما يتم إدخاله للقطاع، على حد قوله.

وكان البيت الأبيض أعلن مؤخرا أن ترامب سيزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو/أيار الحالي.