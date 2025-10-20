الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
ترامب: لا أعتقد أن أوكرانيا ستنتصر في الحرب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه لا يعتقد أن أوكرانيا ستنتصر في حربها مع روسيا، لكن أي شيء قد يحدث.

وأضاف ترامب في البيت الأبيض “يمكنهم الفوز بها. لا أعتقد أنهم سيفعلون، لكن لا يزال بوسعهم الانتصار فيها”.

وفي سياقٍ منفصل، قال مصدران في قطاع صناعة النفط لرويترز اليوم، إن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية على محطة أورينبورج للغاز في روسيا أجبر قازاخستان المجاورة على خفض الإنتاج في حقل كاراشاجاناك للنفط ومكثفات الغاز بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة.

وقالت وزارة الطاقة في قازاخستان أمس الأحد إن محطة أورينبورج، إحدى أكبر محطات معالجة الغاز في العالم، اضطرت إلى تعليق تلقي الغاز من قازاخستان بعد الهجوم.

وأكدت أوكرانيا أنها ضربت منشأة للغاز في منطقة أورينبورج، التي تبعد نحو 1700 كيلومتر إلى الشرق من الحدود الروسية الأوكرانية، ومصفاة نفط في منطقة سامارا.

وكثفت كييف هجماتها على المصافي الروسية وغيرها من منشآت الطاقة منذ أغسطس آب في محاولة لعرقلة إمدادات الوقود وحرمان موسكو من التمويل.

وانخفض الإنتاج في كاراشاجاناك اليوم إلى ما بين 25 ألف طن و28 ألف طن نزولا من المستوى المعتاد الذي يتراوح بين 35 ألفا و35.500، وفقا لمصدرين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما بسبب حساسية الموقف.

وأضافا أن أورينبورج التي تسيطر عليها شركة جازبروم قد تستأنف تلقي بعض كميات الغاز من كاراشاجاناك اليوم. لكنهم رفضوا الإفصاح عن موعد استعادة المستويات الطبيعية للإمدادات.

    المصدر :
  • رويترز

