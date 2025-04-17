ترامب: لست متعجلاً لمهاجمة إيران بسبب برنامجها النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه ليس متعجلا لشن هجوم على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك قبيل المحادثات الأمريكية الإيرانية في روما يوم السبت.

وردا على سؤال حول تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأنه تراجع عن فكرة أن تشن إسرائيل هجوما على إيران، قال ترامب “لن أقول إنه تراجع. لست في عجلة من أمري للقيام بذلك لأنني أرى أن لدى إيران فرصة لتصبح دولة عظيمة”.

وفي سياقٍ منفصل، قال ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقية معادن جديدة الخميس المقبل، في إشارة واضحة إلى المحادثات مع أوكرانيا.