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ترامب: لسنا في عجلة من أمرنا بشأن الاتفاقات التجارية

منذ 12 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يتوقع إحراز تقدم نحو إبرام اتفاقات تجارية لكنه ليس في عجلة من أمره، مضيفا أنه يتوقع فرض رسوم جمركية أساسية كبيرة على السلع المستوردة.

وفي سياقٍ آخر، أعلن ترامب عن إحراز “تقدم كبير” بعد اتخاذ خطوة مفاجئة يوم الأربعاء بالتفاوض مباشرة مع مسؤولين يابانيين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، فيما تفائلت الأسواق بهذه التصريحات.

وقال ترامب في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن تفاصيل عن المناقشات “تشرفت بلقاء الوفد التجاري الياباني. تقدم كبير!”.

وأوفدت طوكيو الوزير المكلف بإنعاش الاقتصاد ريوسي أكازاوا لبدء المحادثات، ومن المقرر أن يطلع الصحفيين لاحقا على نتائج اجتماع واشنطن.

وكان المسؤول الياباني يأمل أن تقتصر المناقشات على مسائل التجارة والاستثمار. لكن ترامب تدخل في وقت مبكر من يوم الأربعاء وقال إنه سيشارك من أجل مناقشة قضايا من بينها المبلغ الذي تدفعه طوكيو لاستضافة قوات أميركية في اليابان، وهي أكبر عملية انتشار لقوات أميركية في الخارج.

وفرضت الولايات المتحدة على اليابان رسوما جمركية نسبتها 24% إلا أنه جرى بعد ذلك تعليقها لمدة 90 يوما كما هو الحال مع معظم رسوم ترامب. إلا أن واشنطن لا تزال تطبق رسوما عالمية شاملة تبلغ 10% إلى جانب رسوم تبلغ 25% على السيارات التي تشكل قطاعا رئيسيا في اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير.

فيما أعلن مبعوث اليابان إلى الولايات المتحدة لشؤون الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا يوم الأربعاء إثر إجرائه في واشنطن جولة تفاوضية أولى لم تثمر نتائج فورية، أنّ الإدارة الأميركية تريد إبرام اتفاق تجاري مع بلاده قبل انتهاء فترة السماح الراهنة ومدتها 90 يوما.

    المصدر :
  • رويترز

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