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ترامب لم يعد يشكل خطرا لنقل عدوى كورونا

منذ يوم واحد
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2020 12:50 مساءً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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كشف الطاقم الطبي للبيت الأبيض عن حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وقال طبيب البيت الأبيض شون كونلي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خضع لاختبار للكشف عن كوفيد-19 والذي أثبت أنه لم يعد يشكل “خطرا لنقل العدوى لآخرين”.

وقال كونلي في بيان إن الاختبارات أثبتت أنه لم يعد هناك دليل على “تضاعف الفيروس بشكل نشط”.

ولم يصدر تعليق بعد من البيت الأبيض بشأن ما إذا كان بيان كونلي يشير إلى أن نتائج الاختبار أثبتت خلو ترامب من الفيروس .

وظهر الرئيس الأميركي في أول مناسبة عامة السبت منذ عودته إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي بعد بقائه بالمستشفى ثلاثة أيام للعلاج من فيروس كورونا وذلك حتى على الرغم من استمرار صمت مساعديه بشأن ما إذا كان الرئيس لا يزال معديا.

وشارك ترامب في مناسبة بالبيت الأبيض حملت اسم “احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام” حضرها بضع مئات.

وينظر لظهوره باعتباره خطوة أولى باتجاه استئناف دعايته الانتخابية اعتبارا من يوم الاثنين.

وألقى ترامب كلمة مختصرة على غير عادته اتسمت بلهجة حازمة وواثقة شملت الإشادة بسجله في محاربة الجريمة ودعم الاقتصاد كما هاجم الديمقراطيين وسط هتاف الحضور.

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