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ترامب: مجموعة بريكس "ستنهار سريعاً" إذا شكلت يوماً أي كيان فاعل

منذ 40 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية على الدول الأعضاء في مجموعة بريكس وقال إنها “ستنهار سريعا” إذا حاولت يوما أن تشكل أي كيان فاعل له شأن حقيقي.

وقال “عندما سمعت عن هذه المجموعة.. بريكس، ست دول بالأساس، استهدفتهم بقوة بالغة. إذا شكلوا يوما وحقا أي كيان فاعل له شأن، ستنهار المجموعة بسرعة كبيرة” دون ذكر أي دولة بالاسم.

وأضاف ترامب أنه ملتزم بالحفاظ على المكانة العالمية للدولار باعتباره عملة الاحتياطي النقدي وتعهد بعدم السماح أبدا بتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية في أمريكا.

    المصدر :
  • رويترز

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