ترامب: مستعد لنقل مباريات كأس العالم 2026 من المدن الأميركية “غير الآمنة”

في خطوة جديدة تثير الجدل، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليقلب الطاولة من جديد، مُلوّحاً بإمكانية نقل مباريات كأس العالم 2026 من بعض المدن الأميركية، إذا اعتبر أنّ الظروف الأمنية غير مناسبة.

وخلال حديثه إلى الصحافيين في البيت الأبيض، قال ترامب بثقة لافتة:

“إذا كان أداء أحدهم سيئاً، أو شعرت بأن الأجواء غير آمنة، سأتصل بجاني إنفانتينو، رئيس فيفا، وهو شخص استثنائي، وسأقول له: لننقل المباريات إلى مكان آخر. وهو سيفعل ذلك بسهولة بالغة”.

تصريحات ترامب تأتي بعد أسابيع قليلة من الجدل الذي أثاره في سبتمبر، حين لمح إلى احتمال نقل المباريات من المدن التي يديرها ديمقراطيون، ما اعتُبر آنذاك تصعيداً سياسياً داخل سباق انتخابي محتدم.

ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان قد أوضح في حينها أنّ قرار تحديد أماكن المباريات يعود حصراً إلى هيئته الحاكمة، يبدو أنّ ترامب مصرّ على فرض كلمته في هذا الملف العالمي.

ولم يكتف الرئيس الأميركي بذلك، بل وسّع دائرة التهديد لتشمل دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، قائلاً:

“أستطيع قول الشيء نفسه عن الأولمبياد. إذا رأيت أن لوس أنجلوس لن تكون جاهزة كما يجب، سأنقلها إلى مكان آخر”.

يُذكر أنّ الولايات المتحدة تستعد لاستضافة الجزء الأكبر من مباريات كأس العالم 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، حيث تحتضن بوسطن سبع مباريات، وسان فرانسيسكو وسياتل ست مباريات لكل منهما، بينما تستضيف لوس أنجلوس ثماني مباريات من البطولة التي ستضم للمرة الأولى 48 منتخباً.

وبينما تتواصل التحضيرات على قدم وساق، تبقى تصريحات ترامب بمثابة قنبلة سياسية ورياضية، تُنذر بمعركة جديدة بين السياسة والرياضة في الولايات المتحدة.