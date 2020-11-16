استمع لاذاعتنا

ترامب مغرداً على تويتر..”لقد فزت بالانتخابات”

16 - نوفمبر - 2020
دونالد ترامب

دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

رغم مرور ما يقارب أسبوعين على ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ، إلا أن الرئيس دونالد ترامب ما زال يرفض الاعتراف بالنتائج .

وكرر ترامب رفضه لنتائج انتخابات الرئاسة، واعتبر نفسه فائزا على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفي تغريدة مقتضبة على “تويتر”، الاثنين، قال ترامب: “لقد فزت بالانتخابات”.

ومنذ إعلان النتائج بفوز بايدن قبل أيام، دأب ترامب مرارا وتكرارا على رفض الهزيمة والتشكيك في نزاهة الانتخابات والتأكيد على النتائج “سرقت منه”.

ولجأت حملة ترامب إلى القضاء للطعن في نتائج الانتخابات بأكثر من ولاية، إلا أن معظم دعاويها قوبلت بالرفض من جانب المحاكم.

والأحد قال ترامب لأول مرة إن بايدن “فاز” بالانتخابات، ثم سرعان ما غرد مجددا نافيا اعترافه بانتصار منافسه الذي بدأ فعليا الاستعداد لدخول البيت الأبيض.

وتفوق بايدن على ترامب بهامش مريح، إذ حصد حتى الآن 290 صوتا في المجمع الانتخابي، أكثر بـ20 صوتا من الإجمالي المطلوب للحسم، مقابل 232 صوتا لترامب.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
    الكاظمي: نسعى لتذليل كل الظروف وإجراء الانتخابات
    عناصر من الجيش الأثيوبي- أرشيفية
    الجيش الأثيوبي يتقدم نحو عاصمة إقليم‎ تيغراي
    القوات الروسية في إقليم كارباخ
    فرنسا تدعو روسيا لتوضيح دورها في إقليم ناغورني كارباخ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سعر صرف الدولار في السوق السوداء مازال يسجل ارتفاعا
    دولار السوق السوداء يلامس عتبة جديدة… بانتظار “الحكومة المستحيلة”
    تطوير فحوصات كورونا لكشف الإصابة بشكل أسرع
    كورونا
    تقنية جديدة لمراقبة موعد الإصابة بـ”عدوى كورونا”
    كائنات فضائية-تعبيرية
    هل توجد كائنات فضائية… الأزهر يجيب مستشهداً بآية قرآنية