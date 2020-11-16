ترامب مغرداً على تويتر..”لقد فزت بالانتخابات”

رغم مرور ما يقارب أسبوعين على ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ، إلا أن الرئيس دونالد ترامب ما زال يرفض الاعتراف بالنتائج .

وكرر ترامب رفضه لنتائج انتخابات الرئاسة، واعتبر نفسه فائزا على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفي تغريدة مقتضبة على “تويتر”، الاثنين، قال ترامب: “لقد فزت بالانتخابات”.

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

ومنذ إعلان النتائج بفوز بايدن قبل أيام، دأب ترامب مرارا وتكرارا على رفض الهزيمة والتشكيك في نزاهة الانتخابات والتأكيد على النتائج “سرقت منه”.

ولجأت حملة ترامب إلى القضاء للطعن في نتائج الانتخابات بأكثر من ولاية، إلا أن معظم دعاويها قوبلت بالرفض من جانب المحاكم.

والأحد قال ترامب لأول مرة إن بايدن “فاز” بالانتخابات، ثم سرعان ما غرد مجددا نافيا اعترافه بانتصار منافسه الذي بدأ فعليا الاستعداد لدخول البيت الأبيض.

وتفوق بايدن على ترامب بهامش مريح، إذ حصد حتى الآن 290 صوتا في المجمع الانتخابي، أكثر بـ20 صوتا من الإجمالي المطلوب للحسم، مقابل 232 صوتا لترامب.