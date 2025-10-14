ترامب: مقتل 6 أشخاص بغارة على قارب يشتبه في تهريبه مخدرات قبالة فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إن غارة أمريكية على قارب قبالة سواحل فنزويلا، اليوم الثلاثاء، أسفرت عن مقتل ستة يشتبه في أنهم مهربو مخدرات”، وهي أحدث عملية من نوعها في الأسابيع القليلة الماضية في وقت تعزز فيه واشنطن قواتها العسكرية في المنطقة.

وتعد هذه الغارة أحدث مثال على جهود ترامب لاستخدام القوة العسكرية الأمريكية بطرق جديدة، وغالبا ما تكون مثيرة للجدل من الناحية القانونية، بدءا من نشر قوات أمريكية نشطة الخدمة في لوس انجليس إلى شن هجمات لمكافحة الإرهاب على من يشتبه في تهريبهم المخدرات.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن القوات شنت الهجوم على منظمة مصنفة إرهابية، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن أي جماعة.

وقال ترامب “أكدت المخابرات أن السفينة كانت تتاجر بالمخدرات، وكانت مرتبطة بشبكات إرهابية غير مشروعة لتهريب المخدرات”، دون تقديم أي دليل.

ويظهر في مقطع فيديو مدته 30 ثانية تقريبا نشره ترامب سفينة ثابتة في مسطح مائي تتعرض لقذيفة قبل أن تنفجر.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في الآونة الأخيرة للكونجرس أن ترامب قرر أن الولايات المتحدة منخرطة في “نزاع مسلح غير دولي” مع عصابات المخدرات.

ويقول بعض المحامين العسكريين السابقين إن التفسيرات القانونية التي قدمتها إدارة ترامب لقتل من يشتبه في تهريبهم المخدرات في البحر بدلا من القبض عليهم لا تفي باشتراطات قانون الحرب.

ويجري حشد قوات عسكرية أمريكية كبيرة في جنوب البحر الكاريبي. فبالإضافة إلى وجود طائرات إف-35 في بورتوريكو، هناك ثماني سفن حربية أمريكية في المنطقة تحمل آلاف البحارة ومشاة البحرية، وغواصة واحدة تعمل بالطاقة النووية.