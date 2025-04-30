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ترامب: نأمل في التوصل إلى اتفاق مع الصين

منذ 8 دقائق
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية.

وأوضح سيد البيت الأبيض، أن الإنصاف في التعاملات التجارية مع الصين يشمل الملكية الفكرية.

وقال “نريد من الصين أن تتعامل معنا بعدالة”.

كما تابع: “سنرى نتائج رائعة لما فعلناه وما سننجز قريبا”.

يأتي ذلك بعدما انكمش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الربع الأول من العام، حيث سارعت الشركات في أكبر اقتصاد في العالم إلى استيراد السلع تحسبًا للحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب.

وجاء هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي أسوأ من توقعات الاقتصاديين الأخيرة، مقارنة بنمو قدره 2.4% تم تسجيله في الربع الرابع من العام السابق. ويُعد هذا أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي منذ عام 2022.

ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تسابق الشركات الأميركية على شراء السلع من الخارج قبيل فرض الرسوم الجمركية الواسعة، إذ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي يوم الثلاثاء أن العجز التجاري في السلع بلغ مستوى قياسيًا في مارس، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، واطلعت عليه “العربية Business”.

    المصدر :
  • وكالات

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