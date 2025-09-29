ترامب: نتنياهو وافق على مقترح أمريكي للسلام في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على اقتراح سلام في غزة ترعاه الولايات المتحدة ويهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي تصريحات بمؤتمر صحفي إلى جانب نتنياهو، قال ترامب إنهم “قريبون للغاية” من التوصل إلى اتفاق سلام وإنه يأمل أن تقبل حماس المقترح أيضا.

ونشر البيت الأبيض خطة ترامب المكونة من 20 بندا والتي تدعو إلى وقف إطلاق النار ومبادلة الرهائن الذين تحتجزهم حماس بسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع الفلسطيني ونزع سلاح حماس وحكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.

وقال ترامب “أريد أيضا أن أشكر رئيس الوزراء نتنياهو على موافقته على الخطة وعلى ثقته بأننا إذا عملنا معا، يمكننا أن نضع حدا للموت والدمار الذي شهدناه لسنوات وعقود وحتى قرون عديدة، وأن نبدأ فصلا جديدا من الأمن والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها”.

وفي رابع زيارة يقوم بها نتنياهو للبيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير كانون الثاني، كان الزعيم الإسرائيلي اليميني يتطلع إلى تعزيز علاقة بلاده بأهم حليف لها بعد أن اعترفت عدة دول غربية رسميا بدولة فلسطينية في الأسبوع الماضي في تحد للولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان ترامب، الذي انتقد بشدة خطوات الاعتراف ووصفها بأنها تقدم جائزة لحماس، يسعى للحصول على موافقة نتنياهو بالرغم من شكوك إسرائيل بشأن أجزاء من الخطة.

ومثل كان ذلك تكثيفا للجهود الدبلوماسية من قبل الرئيس الأمريكي الذي تعهد خلال الحملة الرئاسية لعام 2024 بإنهاء الصراع بسرعة، ومنذ ذلك الحين ادعى مرارا أن اتفاق السلام بات قريبا، وهو ما لم يتحول إلى واقع.

* الدبابات تتوغل في عمق مدينة غزة

قدمت واشنطن خطتها للسلام إلى دول عربية وإسلامية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وكان الهدف الرئيسي لترامب اليوم الاثنين هو محاولة سد الثغرات المتبقية مع نتنياهو.

وجاءت محادثات البيت الأبيض في الوقت الذي توغلت فيه الدبابات الإسرائيلية اليوم الاثنين في عمق مدينة غزة. وشنت إسرائيل واحدة من أكبر هجماتها في الحرب هذا الشهر، إذ قال نتنياهو إنه يهدف إلى القضاء على حماس في آخر معاقلها. وخلفت الحرب الكثير من الدمار في غزة وتسببت في أزمة إنسانية كبيرة.