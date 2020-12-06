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ترامب: نحن لم نخسر وسنفوز بهذه الانتخابات

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2020 8:35 صباحًا
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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رغم مرورو ما يزيد عن شهر من اجراء الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن ، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يؤكد فوزه بالانتخابات.

وقال  ترامب خلال مشاركته في ولاية جورجيا بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، إنّه سيفوز في الانتخابات التي أعلن جو بايدن عن فوزه بها قبل نحو شهر.

وأكّد ترامب لمئات من المؤيّدين الذين تجمّعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا “نحن نفوز في هذه الانتخابات”. وأضاف وسط الهتافات “سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر”.

وعلى الرغم من هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأميركي الذي اعتبر انه لم يعد صالحا، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية.

وجاء ترامب إلى ولاية جورجيا دعمًا لمرشّحَين جمهوريّين في انتخابات فرعيّة تُعتبر حاسمة لتحديد الغالبيّة في مجلس الشيوخ وموازين القوى في العاصمة واشنطن.

وقال ترامب إنّه في حال “لم يفز” السناتوران ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر فـ”لا شيء يمكنه إيقاف الديموقراطيّين”. وأضاف “لا فكرة لديكم إلى أيّ حد سيكون الأمر سيّئًا”.

وخصّص ترامب جزءًا كبيرًا من خطابه للحديث عن الانتخابات الرئاسيّة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، مذكّرًا بانتصاراته في ولايتي فلوريدا وأوهايو، ثمّ أضاف، خلافًا للنتيجة الرسمية “لقد فزنا أيضًا بجورجيا، كان ذلك جيّدًا”.

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