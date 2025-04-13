ترامب: ندرس سلسلة توريد الإلكترونيات في تحريات الأمن القومي المتعلقة بالرسوم

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة “تروث سوشيال”، اليوم الأحد، أن إدارته تنظر في أشباه الموصلات وسلسلة توريد الإلكترونيات في إطار عمليات التدقيق المقبلة الخاصة بالأمن القومي فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

وأكد ترامب أن أحدا لن يفلت من العقاب على الاختلالات التجارية غير العادلة والحواجز الجمركية التي فرضتها الدول على الولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص الصين.

وكتب في منشور في حسابه على منصة “تروث سوشيال”: “لا أحد يفلت من العقاب على الاختلالات التجارية غير العادلة والحواجز الجمركية غير النقدية التي فرضتها دول أخرى ضدنا، وخاصة الصين التي تعاملنا أسوأ معاملة على الإطلاق! لم يُعلن عن أي استثناء من التعريفات الجمركية يوم الجمعة”.

وأضاف: “تخضع هذه المنتجات لرسوم الفنتانيل الحالية البالغة 20%، وهي تنتقل الآن إلى فئة تعريفات مختلفة. تعرف وكالات الأخبار الكاذبة هذا، لكنها ترفض نشره. نحن نلقي نظرة على أشباه الموصلات وسلسلة توريد الإلكترونيات بأكملها في تحقيقات تعريفات الأمن القومي القادمة. ما تم الكشف عنه هو أننا بحاجة إلى تصنيع المنتجات في الولايات المتحدة، وأننا لن نكون رهينة لدول أخرى، وخاصة الدول التجارية المعادية مثل الصين، والتي ستبذل قصارى جهدها لعدم احترام الشعب الأمريكي”.

وتابع الرئيس الأمريكي: “لا يمكننا السماح لهم بمواصلة إساءة معاملتنا تجاريا كما فعلوا لعقود، لقد ولت تلك الأيام! العصر الذهبي لأمريكا الذي يتضمن تخفيضات ضريبية وتنظيمية قادمة، والتي أقر مجلسا النواب والشيوخ جزءا كبيرا منها مؤخرا، سيعني زيادةً في الوظائف ذات الأجور الأفضل، وإنتاجا للمنتجات في بلدنا، ومعاملة الدول الأخرى، وخاصة الصين، بنفس الطريقة التي عاملتنا بها. خلاصة القول هي أن بلدنا سيكون أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى. سنجعل أمريكا عظيمةً مجددا!”.