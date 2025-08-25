ترامب: هناك دفعة دبلوماسية جادة للغاية بشأن غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن هناك جهدا دبلوماسيا “جادا للغاية” بشأن غزة، في ظل استمرار الولايات المتحدة وإسرائيل في الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن في خضم الصراع الدائر.

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جانب ترامب في البيت الأبيض قبيل اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية، قائلا “لم يتوقف (الصراع) قط. نسعى دائما لإيجاد حل، أو في النهاية كما قال الرئيس، نريد أن ينتهي. يجب أن ينتهي دون وجود لحماس”.

وفي سياقٍ متصل، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في فلسطين وأوكرانيا وسوريا ولبنان.

وقال بيان صادر عن الديوان الأميري القطري إن الطرفين شددا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب في أوكرانيا، والعمل على إيجاد حل سياسي شامل ينهي المعاناة الإنسانية هناك.

كما أكد الشيخ تميم والرئيس ماكرون على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع المحاصر، إلى جانب إطلاق سراح الأسرى ضمن أي تسوية سياسية يجري العمل عليها.

وأشار الديوان الأميري إلى أن الاتصال تطرق أيضا إلى الوضع في سوريا ولبنان، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، قال ماكرون، في منشور عبر منصة إكس، إنه ناقش مع أمير قطر الوضع المأساوي في غزة، معتبرا أن تجويع شعب بأكمله جريمة يجب أن تتوقف فورا.

وشدد ماكرون على أن فرنسا تعمل بشكل وثيق مع قطر لضمان نجاح جهود الوسطاء والتحضير لمؤتمر حل الدولتين بنيويورك في 22 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتأتي هذه المحادثات في إطار التنسيق المستمر بين قطر وفرنسا بشأن أزمات المنطقة، لا سيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكثر من 23 شهرا، وتزايد التحركات الدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.