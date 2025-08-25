الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: هناك دفعة دبلوماسية جادة للغاية بشأن غزة

منذ ساعتين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن هناك جهدا دبلوماسيا “جادا للغاية” بشأن غزة، في ظل استمرار الولايات المتحدة وإسرائيل في الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن في خضم الصراع الدائر.

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جانب ترامب في البيت الأبيض قبيل اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية، قائلا “لم يتوقف (الصراع) قط. نسعى دائما لإيجاد حل، أو في النهاية كما قال الرئيس، نريد أن ينتهي. يجب أن ينتهي دون وجود لحماس”.

وفي سياقٍ متصل، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في فلسطين وأوكرانيا وسوريا ولبنان.

وقال بيان صادر عن الديوان الأميري القطري إن الطرفين شددا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب في أوكرانيا، والعمل على إيجاد حل سياسي شامل ينهي المعاناة الإنسانية هناك.

كما أكد الشيخ تميم والرئيس ماكرون على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع المحاصر، إلى جانب إطلاق سراح الأسرى ضمن أي تسوية سياسية يجري العمل عليها.

وأشار الديوان الأميري إلى أن الاتصال تطرق أيضا إلى الوضع في سوريا ولبنان، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، قال ماكرون، في منشور عبر منصة إكس، إنه ناقش مع أمير قطر الوضع المأساوي في غزة، معتبرا أن تجويع شعب بأكمله جريمة يجب أن تتوقف فورا.

وشدد ماكرون على أن فرنسا تعمل بشكل وثيق مع قطر لضمان نجاح جهود الوسطاء والتحضير لمؤتمر حل الدولتين بنيويورك في 22 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتأتي هذه المحادثات في إطار التنسيق المستمر بين قطر وفرنسا بشأن أزمات المنطقة، لا سيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكثر من 23 شهرا، وتزايد التحركات الدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

لندن تحتفل بمهرجان "نوتنغ هيل"
لندن تحتفل بمهرجان "نوتنغ هيل" وسط مخاوف بشأن مستقبله
هيئة النفاذ إلى المعلومات
منظمات غير حكومية تونسية تندد بحل "هيئة النفاذ إلى المعلومة".. إليكم التفاصيل
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب يأمر بإجراءات صارمة ضد من يدنسون العلم الأمريكي

الأكثر قراءة

علم لبنان
حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
علما السعودية ولبنان
مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!