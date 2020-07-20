ترامب والسيسي يؤكدان ضرورة خفض التصعيد في ليبيا

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أعلن البيت الأبيض عن اتصال تم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكدا خلاله على ضرورة وقف التصعيد في ليبيا بما في ذلك وقف إطلاق النار.

وكانت قد أعلنت الرئاسة المصرية، أنه تم التوافق بين الرئيسين علي تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن السيسي استعرض موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف الي استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية.

وأكد حرص مصر على منع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي، لأنها لم تزد القضية إلا تعقيدا وتصعيدا، حتي باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الاقليمي بأسره.

وأبدى الرئيس الأميركي تفهمه للانشغالات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية علي المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا.

وفي سياق متصل ، كان قد أعلن البرلمان المصري، يوم الاثنين 20 تموز، موافقته على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال الذي جرى بين الرئيسين، تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، وفي هذا الإطار جدد الرئيس لنظيره المصري التزام الولايات المتحدة بتسهيل صفقة عادلة ومنصفة بشأن سد النهضة.

وتناول الاتصال أيضا بعض المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين .