ترامب ورئيس وزراء استراليا يوقعان اتفاقية للمعادن الاستراتيجية

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، اتفاقا بشأن المعادن الأرضية النادرة يهدف إلى ضمان إمدادات ثابتة من هذه المواد في وقت تحاول فيه الصين تشديد الرقابة على الإمدادات العالمية.

وخلال لقائهما الأول في البيت الأبيض، صرّح ترامب بأن المفاوضات على الاتفاق استغرقت أربعة أو خمسة أشهر. ووصف ألبانيزي الاتفاقية بأنها مورد لضخ 8.5 مليار دولار وأنها “جاهزة للتنفيذ”.

ولم يكشف الزعيمان عن الشروط الكاملة للاتفاق حتى الآن، لكنهما قالا إن جزءا من الاتفاق يتعلق بمعالجة المعادن. وذكر ألبانيزي أن البلدين سيساهمان بمليار دولار على مدى الأشهر الستة المقبلة لمشاريع مشتركة.

وتتطلع الولايات المتحدة إلى الوصول إلى المعادن الاستراتيجية في أنحاء العالم مع تشديد الصين سيطرتها على الإمدادات العالمية.

وتمتلك الصين أكبر احتياطيات من المعادن الاستراتيجية في العالم، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لكن أستراليا لديها أيضا احتياطيات كبيرة.

ويعتزم الزعيمان مناقشة اتفاقية أوكوس التي تبلغ قيمتها 368 مليار دولار أسترالي (239.46 مليار دولار)، والتي أُبرمت عام 2023 في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وتنص الاتفاقية على شراء أستراليا غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية في 2032 قبل بناء فئة جديدة من الغواصات بالتعاون مع بريطانيا.

وقال وزير البحرية جون فيلان إن الولايات المتحدة وأستراليا تعملان بشكل وثيق للغاية لتحسين إطار عمل “أوكوس” الأصلي بما يصب في مصلحة الأطراف الثلاثة “وتوضيح بعض الغموض الذي كان في الاتفاق السابق”.