ترامب وشي يبحثان خفض الرسوم الجمركية المرتبطة بحملة على الفنتانيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والرئيس الصيني شي جين بينغ يتصافحان أثناء سيرهما في قصر مار-أ-لاغو بعد اجتماع ثنائي في بالم بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة، 7 أبريل 2017. رويترز

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال)، اليوم الثلاثاء “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ سيناقشان إطار عمل تجاريا لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية مقابل التزام بكين بالحد من صادرات المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع مخدر الفنتانيل”.

وذكرت وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات أن تفاصيل الاتفاق ستجري صياغتها في مفاوضات لاحقة، وقد تتغير الاتفاقات المتوقعة بناء على الاجتماع بين ترامب وشي.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة ربما تخفض الرسوم المفروضة على البضائع الصينية البالغة 20 بالمئة إلى النصف ردا على تصدير هذه المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدر القاتل.

ولم يتسن على الفور التواصل مع ممثلي البيت الأبيض للتعليق على التقرير.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع شي يوم الخميس في إطار جولة الرئيس الأمريكي في آسيا هذا الأسبوع.