الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب وشي يبحثان خفض الرسوم الجمركية المرتبطة بحملة على الفنتانيل

منذ 3 دقائق
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والرئيس الصيني شي جين بينغ يتصافحان أثناء سيرهما في قصر مار-أ-لاغو بعد اجتماع ثنائي في بالم بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة، 7 أبريل 2017. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والرئيس الصيني شي جين بينغ يتصافحان أثناء سيرهما في قصر مار-أ-لاغو بعد اجتماع ثنائي في بالم بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة، 7 أبريل 2017. رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال)، اليوم الثلاثاء “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ سيناقشان إطار عمل تجاريا لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية مقابل التزام بكين بالحد من صادرات المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع مخدر الفنتانيل”.

وذكرت وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات أن تفاصيل الاتفاق ستجري صياغتها في مفاوضات لاحقة، وقد تتغير الاتفاقات المتوقعة بناء على الاجتماع بين ترامب وشي.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة ربما تخفض الرسوم المفروضة على البضائع الصينية البالغة 20 بالمئة إلى النصف ردا على تصدير هذه المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدر القاتل.

ولم يتسن على الفور التواصل مع ممثلي البيت الأبيض للتعليق على التقرير.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع شي يوم الخميس في إطار جولة الرئيس الأمريكي في آسيا هذا الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز
بسبب الخروقات الإسرائيلية.. القسام تؤجل تسليم جثة أسير إسرائيلي
وزارة الدفاع الروسية
محادثات بين وزيري الدفاع الروسي والسوري في موسكو
رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"
العراق يرسي عقداً على ائتلاف تقوده شركة أمريكية لتطوير مطار بغداد

الأكثر قراءة

مؤشر زلزال
زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
سهل البقاع
فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟