قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إن “وضعنا جيد بالانتخابات في كل الولايات”.

وقال في تغريدة على “تويتر”: “نحن في حالة جيدة حقا في جميع أنحاء البلاد.. شكرا لكم!”.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020