الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
ترامب يأمر بإجراءات صارمة ضد من يدنسون العلم الأمريكي

منذ 10 دقائق
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وقع الرئيس دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أمرا تنفيذيا يوجه المدعي العام الأمريكي بمقاضاة من يحرقون العلم الأمريكي أو يدنسونه بأي شكل من الأشكال.

وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر في المكتب البيضاوي “إذا أحرقت علما، ستسجن لمدة عام، ولن يكون مسموحا بالإفراج المبكر”.

ويلزم الأمر النائب العام بالملاحقة الصارمة لمن ينتهكون قوانين تدنيس العلم، والسعي إلى رفع قضايا لتوضيح نطاق التعديل الأول المتعلق بهذه القضية.

كما يلزم النائب العام بإحالة قضايا تدنيس العلم إلى سلطات الولايات أو السلطات المحلية، ويلزم الإدارة بحظر وإنهاء التأشيرات وتصاريح الإقامة وإجراءات التجنيس لمن يدنسون العلم.

ونص الأمر على أن “العلم الأمريكي رمز خاص في حياتنا الوطنية، ينبغي أن يوحد ويمثل جميع الأمريكيين من جميع الخلفيات والفئات”. وأضاف “تدنيسه أمر مسيء واستفزازي بشكل كبير. إنه تعبير عن الازدراء والعداء والعنف ضد أمتنا”.

كانت المحكمة العليا الأمريكية قد قضت في 1989 بأن حرق علم الدولة أو تدميره بأي شكل من الأشكال محمي ضمن حقوق حرية التعبير.

    المصدر :
  • رويترز

