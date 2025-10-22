الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
ترامب يؤجّل لقاءه مع بوتين: لا أريد اجتماعا فارغًا ولا إضاعة للوقت

منذ 5 دقائق
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء اجتماعهما للتفاوض حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، في قاعدة إلميندورف-ريتشاردسون المشتركة في أنكوراج، ألاسكا، الولايات المتحدة، 15 أغسطس 2025. رويترز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه قرّر تأجيل اجتماعه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والذي كان من المقرر عقده في بودابست خلال أسبوعين، وذلك إلى أجل غير مسمّى، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وأوضح ترامب في تصريح للصحافيين من البيت الأبيض أن قرار التأجيل جاء بسبب غياب مؤشرات جدّية على تحقيق تقدّم ملموس من خلال اللقاء، قائلاً:

“لا أريد عقد اجتماع فارغ، ولا أريد إضاعة الوقت، لذا سأرى ما سيحدث”.

 

وكان من المنتظر أن يبحث الرئيسان خلال اللقاء سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، إلى جانب عدد من الملفات الدولية الحساسة.

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وموسكو، وسط تباين واضح في المواقف بشأن مستقبل الصراع الأوكراني، ما يثير تساؤلات حول إمكانية استئناف الحوار بين الجانبين في المدى القريب.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

