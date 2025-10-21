الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
ترامب يبدأ إنشاء قاعة احتفالات فاخرة في الجناح الشرقي للبيت الأبيض

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2025 9:16 صباحًا
البيت الأبيض

بدأ فريق الهدم إزالة جزء من الجناح الشرقي في البيت الأبيض لإفساح المجال أمام بناء قاعة احتفالات جديدة للرئيس دونالد ترامب، في مشروع قال إنه لن يمس المبنى التاريخي.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى 250 مليون دولار، سيتكفل ترامب والمتبرعون بدفعها. وصرّح ترامب بأن القاعة ستكون “أجمل من أي وقت مضى” و”لن تتداخل مع المبنى الحالي”، مشيراً إلى أنها ستطل على نصب واشنطن التذكاري وتستوعب نحو 999 شخصاً.

ويعد الجناح الشرقي، الذي بُني عام 1942، مركزاً لإدارة شؤون السيدة الأولى واستقبال كبار الشخصيات، وقد شهد المشروع أعمال هدم جزئية لتجهيز الأرضية للقاعة الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تغييرات تجميلية وتجديدية يجريها ترامب في البيت الأبيض، بما في ذلك إعادة تصميم حديقة الورود واختيار زخارف ذهبية للمكتب البيضاوي، بالإضافة إلى مقترح نصب تذكاري للاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة في 2026.

    المصدر :
  • رويترز

