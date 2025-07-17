الخميس 22 محرم 1447 ﻫ - 17 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يبدي رغبته في استقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

منذ 11 ساعة
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2025 8:31 صباحًا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يود أن يستقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول من منصبه، لكنه أقر بأن كثيرين قالوا إن إقالته ستؤدي إلى ارتباك في الأسواق.

أدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة بثت يوم الأربعاء.

وجه ترامب انتقادات إلى باول بشكل شبه يومي في الأيام القليلة الماضية بسبب عدم الإقدام على خفض أسعار الفائدة.

وعبر البيت الأبيض وبعض الجمهوريين في الآونة الأخيرة عن انتقادهم لتكاليف مشروع تجديد المقر التاريخي لمجلس لاحتياطي الاتحادي في واشنطن التي تصل إلى 2.5 مليار دولار.

وأكدت هذه الانتقادات وجهة النظر بأن إدارة ترامب تدرس بجدية التذرع بتلك التكاليف لمحاولة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل انتهاء فترة ولايته في مايو أيار 2026.

وليست هناك أي أدلة على وجود احتيال، ورفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الانتقادات الموجهة لطريقة تعامله مع المشروع.

وقال ترامب في المقابلة التي كرر فيها لاحقا انتقاداته بشأن تكاليف تجديد المقر “أتمنى لو أراد الاستقالة، فالأمر متروك له. يقولون إن ذلك سيسبب ارتباكا في الأسواق”.

وكان متحدث باسم المجلس قد أشار في وقت سابق إلى تصريحات باول المتكررة بأنه لا يعتزم الاستقالة ولن يفعلها إذا طلب منه ذلك.

ويقول باول إنه ينوي إكمال فترة ولايته التي تنتهي في 15 مايو أيار. وكان ترامب قد رشحه في أواخر 2017 لقيادة البنك المركزي ثم رشحه جو بايدن لولاية ثانية بعد أربع سنوات.

وقال ترامب في وقت سابق من يوم الأربعاء إنه لا يعتزم إقالة باول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ولي العهد السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع
اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع.. ماذا في تفاصيله؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو: التوصل لوقف إطلاق النار في سوريا كان "بالقوة لا بالطلبات"
جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)
إسرائيل تتهم جندياً بالتجسس لصالح إيران

الأكثر قراءة

حكمت الهجري
بعد رفض الهجري لوقف إطلاق النار في السويداء.. كيف رد الشيخ يوسف جربوع؟
النائب أحمد الخير
بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون
قوى الأمن الداخلي
بالأسماء… تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي