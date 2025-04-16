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ترامب يتحدث عن "تقدم كبير" في محادثات الرسوم الجمركية مع اليابان

منذ 36 دقيقة
الرئيس دونالد ترامب

الرئيس دونالد ترامب

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تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحراز “تقدم كبير” بعد اتخاذ خطوة مفاجئة، يوم الأربعاء، بالتفاوض مباشرة مع مسؤولين يابانيين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية الواسعة.

وقال ترامب في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن تفاصيل عن المناقشات “تشرفت بلقاء الوفد التجاري الياباني. تقدم كبير!”.

وأوفدت طوكيو الوزير المكلف بإنعاش الاقتصاد ريوسي أكازاوا لبدء المحادثات، ومن المقرر أن يطلع الصحفيين لاحقا على نتائج اجتماع واشنطن.

وكان المسؤول الياباني يأمل أن تقتصر المناقشات على مسائل التجارة والاستثمار. لكن ترامب تدخل في وقت مبكر من يوم الأربعاء وقال إنه سيشارك من أجل مناقشة قضايا من بينها المبلغ الذي تدفعه طوكيو لاستضافة قوات أمريكية في اليابان، وهي أكبر عملية انتشار لقوات أمريكية في الخارج.

وفرضت الولايات المتحدة على اليابان رسوما جمركية نسبتها 24 بالمئة إلا أنه جرى بعد ذلك تعليقها لمدة 90 يوما كما هو الحال مع معظم رسوم ترامب . إلا أن واشنطن لا تزال تطبق رسوما عالمية شاملة تبلغ عشرة في المئة إلى جانب رسوم تبلغ 25 بالمئة على السيارات التي تشكل قطاعا رئيسيا في اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير.

    المصدر :
  • رويترز

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