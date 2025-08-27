الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
ترامب يترأس اجتماعاً بشأن غزة في البيت الأبيض اليوم

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2025 11:23 صباحًا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

يترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا في البيت الأبيض، لبحث “خطة ما بعد الحرب في قطاع غزة الفلسطيني”.

جاء ذلك في تصريح لمبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح ويتكوف أن بلاده – التي تدعم إسرائيل في حربها على الفلسطينيين – أعدت خططاً شاملة لمرحلة ما بعد الحرب المتواصلة منذ 23 شهرا.

وأضاف: “نعتقد أننا سنحل هذا الأمر بطريقة أو بأخرى وسنصل بالتأكيد إلى نتيجة قبل نهاية العام”.

من جانب آخر، يستضيف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في واشنطن اليوم، ومن المتوقع أن تكون غزة محور محادثاتهما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلّفت 62 ألفا و819 شهيداً، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا.

